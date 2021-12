Empresas devem pagar até hoje 2ª parcela do 13º salário

Os trabalhadores têm até esta segunda-feira (20) para receber a segunda parcela do 13º salário, também conhecido como abono natalino. O prazo para pagar a primeira parcela terminou no dia 30 de novembro. O valor equivale a metade do salário que o funcionário ganha, mas incide sobre os descontos, como imposto de renda e INSS, o que faz com que ela seja menor do que a primeira parcela, sobre a qual incide apenas o FGTS. O empregador pode pagar em parcela única, mas deveria ser feito até o final do mês de novembro. O trabalhador que não receber a segunda parcela até a data limite deve procurar as Superintendências do Trabalho ou as Gerências do Trabalho para fazer a reclamação.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.