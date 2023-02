Empresário é preso em operação da PF por invadir o Palácio do Planalto

Segundo a PF, Mário não só participou do ato terrorista como também filmou a si mesmo dentro do Palácio do Planalto no momento da invasão.

O empresário de Goiás, Lucimário Benedito Camargo, o “Mário Furacão”, foi preso nesta sexta-feira (3), durante a Operação Lesa Pátria, da Polícia Federal, que investiga pessoas suspeitas de atacar as sedes dos Três Poderes, em Brasília, no mês passado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.