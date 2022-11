Empresário é morto a marretadas dentro do próprio estabelecimento

O empresário Israel Quirino dos santos, de 50 anos, foi morto a marretadas, neste sábado (14), em em Eunápolis, na Bahia. O corpo da vítima foi encontrado no domingo (14) e ao lado dele estava a fermenta usada no crime.

