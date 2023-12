Empresário é assassinado em parque de vaquejada de cantor no Ceará

O empresário do ramo alimentício Janeudo Calou, de 44 anos, morreu a tiros na sexta-feira (8), em um parque de vaquejada, na propriedade do cantor Junior Vianna, no Ceará.

Segundo Uol, a vítima estava em no evento 'Vaquejada do Vianna", quando foi abordado por um desconhecido e atingido com diversos tiros. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistou aos ferimentos e morreu.

O cantor Junior Vianna, que tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, divulgou comunicado no Instagram para anunciar o cancelamento de seu DVD de 10 anos de carreira, que estava marcado para ser gravado neste sábado (9).