Empresário acusado de jogar namorada do 12º andar de prédio é julgado hoje

O empresário Luiz Claudio Ferreira Sandenberg, senta no banco dos réus nessa terça-feira (10), para responder pela morte da namorada Gabriela Regattieri, que teria sido jogada do 12º andar de um prédio no Espírito Santo, há mais de 24 anos.

Os advogados da mãe da vítima explica que desde a época do crime, o julgamento foi adiado nove vezes e a expectativa é que hoje o futuro do empresário seja definido e a justiça feita.

Gabriela tinha 19 anos quando morreu e Sandenberg afirmou à polícia que ela teria cometido suicídio. Porém, no decorrer das investigações os agentes descobriram que a jovem pode ter sido jogada da sacada pelo próprio namorado. O exames toxicológico mostraram que no dia do crime, ele teria consumido álcool e cocaína.

A defesa explica que Gabi e Luiz tinham terminado o relacionamento e a moça já estaria se envolvendo com outra pessoa. Ao saber disso, o ex começou a mandar mensagens e insistir que eles retomassem o namoro.

Na noite do crime, 20 de setembro de 1996. Claudio convenceu a vítima a ir para o apartamento dele em Vitória, após se encontrarem em um bar. Lá eles teriam se desentendido e Gabriela teria sido espancada e arremessada da sacada, mas o namorado nega a versão.

Os advogados garantem que a inocência dele será comprovada e afirmam que ele está tranquilo e certo do resultado final.