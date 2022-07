Empresa irá indenizar cliente que levou choque em máquina de chope e ficou em estado vegetativo

A Justiça do Distrito Federal condenou a empresa Líquido Comercial de Alimentos a indenizar uma jovem que ficou em estado vegetativo após levar um choque em uma máquina de chope, durante uma festa universitária em 2018, no Paranoá, quando a vítima tinha 22 anos.

De acordo com a decisão, a empresa foi condenada por danos morais e terá que indenizar a jovem em R$ 100 mil e a mãe dela em R$ 50 mil. Além disso, a Justiça determinou que a empresa terá de ressarcir os gastos com medicamentos, equipamentos, planos de saúde, insumos, alimentação especial, fisioterapia, cuidadoras e pagar pensão mensal vitalícia no valor de cinco salários mínimos para a vítima.

A mãe da vítima entrou com um processo contra a empresa que forneceu a máquina. No ano do ocorrido, a perícia comprovou que a máquina de chope não passava por manutenção adequada, e que peças impróprias foram usadas na montagem do equipamento.

De acordo com advogado da família, Manoel Jorge Ribeiro, a perícia confirmou que o equipamento não tinha o "terra", o que permite a transmissão da energia. Segundo a Justiça, foi comprovado que a chopeira elétrica poderia transmitir um choque de 220 volts em quem a tocasse, podendo até matar.