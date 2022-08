Empresa é condenada a pagar R$ 150 mil por obrigar funcionários a dançar Gretchen

A Telefonia do Brasil e duas terceirizadas terão que indenizar 22 funcionários obrigados pagar 'prenda' como dançar músicas da Gretchen e do É o Tchan caso não alcançassem a meta da empresa. O caso aconteceu em Goiânia e ainda cabe recurso da empresa.

Segundo o Uol, as empresas citadas no processo são: a Telefonica Brasil S/A, que hoje atende pelo nome de Vivo, e as terceirizadas Life Mobile Telecom e Cerrado Digital Telecom, ambas pertencentes ao mesmo grupo.

Um dos vendedores tirou foto do aviso na porta da sala de reunião com a prenda do dia que dizia: "Prezados colaboradores, quem não realizar imput de venda hoje terá que pagar prenda na sala de reunião. Prenda do dia: imitar a Gretchen. O líder do vendedor deverá acompanhá-lo".

22 ex-vendedores entram com a ação e as primeiras decisões saíram em outubro do ano passado. A empresa recorreu, mas os desembargadores mantiveram a sentença que estipula R$ 150 mil de indenização.

"Todo dia era uma prenda diferente para quem não batesse meta. Tinha prenda de imitar macaco, fazer flexões, dançar 'Na boquinha da garrafa' [do É o Tchan]. A da Gretchen era dançar a música "'Conga la Conga'", comentou a advogada Danyelle Zago, que representa o grupo junto com o advogado Alessandro Garibaldi.