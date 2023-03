Emerson Sheik é denunciado por lavagem de dinheiro

De acordo com a denúncia do MPRJ, Bello e Shein fizeram uma permuta de uma cobertura do ex-jogador por uma casa na Barra da Tijuca. Apesar de ambos terem declarado que não havia valores envolvidos, Sheik recebeu R$ 473.550,00 de Bello "usado clandestinamente como parte do pagamento pela aquisição do imóvel".

O ex-jogador Emerson Sheik foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por lavagem de dinheiro e terá que cumprir medidas cautelaures.

