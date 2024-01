Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto morre aos 84 anos

Em nota, o Itamaraty lamentou o falecimento de Pinheiro Guimarães. "Além de lamentar profundamente a perda do amigo pessoal, o Ministro Mauro Vieira, em nome do Itamaraty, expressa à família, e aos muitos amigos e amigas do embaixador Samuel as mais sentidas condolências".

O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto morreu aos 84 anos, nesta segunda-feira (29), em Brasília. Ele foi secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores entre janeiro de 2003 a outubro de 2009, nos dois primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

