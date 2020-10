Em vídeo, homem obriga filho de 4 anos a lamber ovo cru do chão

Um vídeo revoltante mostra uma criança de 4 anos sendo obrigada a comer ovo cru no chão, por ter deixado o alimento cair acidentalmente. As imagens foram feitas pelo próprio pai que estaria dando uma “lição” no filho. A cena aconteceu na cidade de Rio Verde, em Goiás, onde o homem mora com a vítima. A gravação foi enviada mais tarde ex-companheira dele e mãe da criança.

Enquanto registra o castigo, o pai repete: “Vai, chupa isso aí, chupa. É bom? Eu falo para você ter cuidado com as coisas. Bom que na próxima vez você toma cuidado. Entendeu? Ouviu?”.

O garoto chora e olha aflito para o homem e ele completa: “O pai não passa a mão não, não sou mãe não”. A mãe do garoto se revoltou ao ver a cena e decidiu apresentar denúncia e pedir a guarda do filho. Ela contou na delegacia que tinha deixado o menino com o pai porque não tinha condições de criá-lo, quando eles se separaram, mas não imaginava que o ex cometia atrocidades contra o próprio filho.