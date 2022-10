‘Em qualquer horário’: Moraes dá nova ordem de prisão a Roberto Jefferson

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes emitiu nova decisão no início da noite deste domingo (23), onde diz que há hipótese de crime em flagrante cometido pelo ex-deputado Roberto Jefferson, que atirou contra policiais federais.

