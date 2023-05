Em novo depoimento à PF, Mauro Cid responde todas as perguntas e fala sobre joias

Cid que está preso no Batalhão de Polícia do Exército, em Brasília, foi ouvido por videoconferência pelos investigadores que estão na PF de São Paulo e teria respondido a todas as perguntas feitas pelo responsável pela investigação, o delegado Adalto Machado. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro reforçou que fazia parte de seu trabalho buscar presentes para a Presidência da República. Ele teria afirmado ainda que Bolsonaro teria pedido a ele para “verificar” a situação das joias avaliadas em R$ 16,5 milhões apreendidas na alfândega e incorporar ao acervo da Presidência.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.