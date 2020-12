Em meio à pressão de Flávio Bolsonaro, chefe da Receita Federal é exonerado

O auditor-fiscal da Receita Federal Christiano Paes Leme Botelho, foi exonerado do cargo de chefe do Escritório da Corregedoria da Receita Federal do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (3).

Segundo o Diário Oficial, a exoneração ocorreu à pedido do próprio Botelho. O auditor vinha sofrendo certa pressão desde que o escândalo do suposto esquema de “rachadinhas” no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele ainda era deputado no Rio, vieram à tona.

Os advogados de Flávio sugeriram ao presidente Jair Bolsonaro e a Procuradoria-Geral da República que os dados fiscais dele teriam sido acessados de forma irregular bem antes das investigações terem iniciado.

Christiano estava no cargo há cerca de 13 anos e atuou junto a equipes da Lava Jato em investigações contra auditores que estariam envolvidos em esquemas de corrupção. Estes por sua vez montaram uma espécie de dossiê contra ele apontado o mesmo argumento apontado pela defesa de Flávio de que na gestão de Christiano poderia havia um grupo de auditores que atuava acessando dados de outras pessoas.

Eles estariam se aproveitando de uma brecha no sistema da Receita que é restrito a auditores que atuam na Corregedoria e setores de investigação do fisco. Conforme o jornal Folha de São Paulo, por conta da pressão dos advogados, Botelho teria deixado o cargo.