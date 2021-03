Em meio à crise militar, Bolsonaro recebe cantor Latino no Planalto

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta terça-feira (30), no Palácio do Planalto, em Brasília, o cantor Latino, Os dois apareceram sem máscara, com os braços encostados um no outro. O encontro acontece no dia em que governo revelou a maior crise militar desde 1977, com a renúncia conjunta dos três comandantes das Forças Armadas.

De acordo com o dono do hit “Festa no Apê”, no encontro foram abordados temas relacionados à classe artística e entretenimento. "Fui buscar alternativas para tentar fazer a minha parte para ajudar o entretenimento de alguma forma. Levei algumas ideias e foi muito bom. Chegou a hora de unir forças para achar saída para o showbussines", afirmou.

Outra foto do momento mostra os dois ao lado de Fábio Faria, Ministro das Comunicações do governo. e marido da filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel.

"Agradeço ao ministro e ao presidente por terem me recebido. Em nome da classe artística, produtores de eventos e empresários em geral que estão lutando para manter viva nossa cultura e a nossa economia nesses tempos tão difíceis.”, disse Latino.