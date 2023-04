Em média 8 menores de idade se casam por dia no Brasil

Casamentos entre adultos e menores de idade tem sido muito abordadas nos últimos dias desde que o prefeito de Araucária, no Paraná, Hissam Hussein Dehaini, de 65 anos, se casou com uma adolescente de 16 anos.

Em cinco anos, o número de casamentos envolvendo menores de idade apresentou uma leve caída: Em 2018 e 2019, eram cerca de 10 casamentos por dia; já em 2020 teve uma média de 8; Em 2021 voltou a subir com uma média de 9; e 2022 com 8.

Oito menores de idade se casam por dia no país, de acordo com um levantamento feito pela Colégio Notarial do Brasil em 9 mil cartórios registrados. O casamento é permitido pela lei a partir da "idade núbil", quando adolescentes completam 16 anos.

