Em foto editada, prefeito exclui Bolsonaro e coloca máscara em ministro

O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, ficou em saia justa, nesta quinta-feira (06), após uma foto viralizar nas redes sociais.

Na foto publicada no perfil do parlamentar, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é excluído da imagem, além disso, foi colocado uma máscara no ministro do Turismo, Gilson Machado. O encontro ocorreu em Brasília, e o ministro liberou R$ 1,8 milhão em investimentos para o prefeito aplicar em parques, R$ 10 milhões para educação e R$ 50 milhões para Jundiapeba.

Após ser criticado, Caio Cunha apagou a foto editada e postou uma nova, desta vez com a foto original e a foto editada, minimizando o episódio. Em seguida, ele apagou as imagens e se justificou.

"Assim que tomei conhecimento do fato – com certo atraso, já impulsionado pela repercussão negativa – me reuni com a equipe, tomei as medidas necessárias, e salientei o prejuízo que esse erro pode trazer: desde interpretações equivocadas sobre um possível desrespeito institucional de minha parte com o Ministério e a presidência, até a tentativa de darem conotações político-partidárias a uma postagem cuja finalidade era tão somente comemorar as conquistas para nossa Mogi das Cruzes. Jamais, principalmente depois da positiva produtividade de minha visita a Brasília, eu desrespeitei ou tive a intenção de faltar com respeito às instituições que tão bem nos receberam, sobretudo porque prezo pela diplomacia entre os poderes e instituições", escreveu.