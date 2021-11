Em decreto, Bolsonaro concede a si mesmo a Medalha do Mérito Científico

O presidente da república, Jair Bolsonaro (Sem Partido), concedeu a si mesmo o título de grão-mestre, o mais alto da Ordem Nacional do Mérito Científico. O decreto, publicado hoje no Diário Oficial da União, também condecora os ministros Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Carlos França (Relações Internacionais), Paulo Guedes (Economia) e Milton Ribeiro (Educação).

