Em aula de Medicina, professor pergunta se aluna vai levar lubrificante quando for estuprada

“Quando a senhora for estuprada, quero ver se a senhora vai levar o vidrinho de KY (lubrificante) para facilitar a vida, ou vai preferir no seco mesmo?", disse ele.

Apaguei p video anterior, a pedidos, para borrar a imagem da vítima! NÃO CONSIGO ACREDITAR!! Que um professor de medicina fale ALGO SEMELHANTE! “QUANDO VOCÊ FOR ESTUPRADA, VAI LEVAR O TUBINHOS DE KY OU VAI PREFERIR NO SECO MESMO?” ABSURDO! NOJENTO! pic.twitter.com/EoQx9DDdiG

Um professor de Medicina do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz), no Pará, foi filmado enquanto questionava a uma aluna, dentro da sala de aula, se ela não iria querer levar um lubrificante quando fosse estuprada.

