Em áudio, brasileiro que matou suposto canibal dispara: "Tentou me pegar e reagi, passei ele"

O brasileiro Begoleã Fernandes, que confessou ter matado o amigo Alan Lopes, 28, na Holanda, contou em um áudio enviado para outro amigo, que a vítima tentou atacá-la durante um jantar.

Na mensagem, Begoleã conta que Alan era canibal e que outros amigos dele sabiam da prática e o alertaram sobre uma possível armadilha.

“Oh Messias, ora por mim meu irmão, que eu tô beleza, graças a Deus, viu. Mas o que eu passei não foi brincadeira. Ele é canibal. Já tem muito tempo que a galerinha dele sabe, entendeu? O Mark sabia, o Wesley sabia, o Rafael sabia. Só que é uma parada tão bizarra, mas tão, mas tão bizarra que ninguém acredita. Ele pegou um marroquino, decepou o cara dentro do açougue, mano, igual um porco. Ele me mostrou o vídeo e me chamou lá na casa dele para comer um pedaço da carne do cara. Eu fui lá, os meninos tinham me avisado que era uma armadilha para ele me pegar, tá ligado? Já tava avisado disso. A mãe dele tá por Paris, a mãe dele nem ficou por lá pra ele conseguir ter armadilha pra me pegar. Aí na hora que ele tentou me pegar, mano, eu estava com a faca, eu fui, reagi e passei ele, tá ligado? Me ajuda aí mano, pelo amor de Deus”, afirma.

Após o crime, Begoleã viajou de Amsterdã para Lisboa, em Portugal, onde foi preso com um pedaço de carne na mala. Ele alega que a mesma é humana e que é a prova de que Alan era canibal e tentou matá-lo.