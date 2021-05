Em áudio antes de morrer por covid, assessor culpa Bolsonaro por morte: 'tô mal, cara'

Ao saber das afirmações que o funcionário fez antes de morrer, o deputado José Medeiros preferiu não focar nas palavras que o responsabilizam em conjunto com Bolsonaro por sua morte, e buscou o culpado pelo vazamento do áudio, afirmando que está sendo alvo de vingança de um ex-chefe de gabinete que demitiu.

"Minha saturação despencou de ontem pra hoje, tô mal cara, eu acho que eu tô com Covid. Tô mal pra caramba. Eu vou no médico agora, mas eu tô com medo, é como se um filme tivesse passando na minha cabeça". Em seguida, também responsabilizou o deputado por apoiar Bolsonaro em suas decisões:

Antes de morrer por complicações da Covid-19 na última terça-feira (18), aos 55 anos, o assessor parlamentar do gabinete do deputado José Medeiros (Podemos-MT), o advogado José Roberto Feltrin, culpou o presidente Jair Bolsonaro por não ter sido vacinado contra o coronavírus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.