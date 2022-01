Em 9 dias, Anvisa registra quase 800 casos de Covid-19 em cruzeiros

Em nove dias, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) registrou cerca de 798 casos de Covid-19 em cruzeiros marítimos, sendo 502 casos confirmados em tripulantes. O número equivale a 63% das pessoas contaminadas, é o que aponta os dados analisados entre os dias 26 de dezembro a 3 de janeiro. Segundo a Anvisa, a mudança repentina no cenário epidemiológico provavelmente é decorrente do surgimento da variante ômicron. Diante do aumento de casos, a agência reguladora recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão provisória da temporada. "A recomendação da agência teve como fundamento o aumento vertiginoso dos casos de Covid-19 a bordo das embarcações nos últimos dias, que indica uma mudança radical do cenário epidemiológico" disse em nota.

