Em 10 anos, mulheres habilitadas em motocicletas cresce mais de 83% no país

De acordo com a associação, as pessoas optam pela motocicleta devido às suas características de ser um veículo ágil, econômico, com preço mais acessível e baixo custo de manutenção.

Até o final do ano passado, 35,2 milhões de pessoas estavam aptas a conduzir veículos motorizados de duas ou três rodas. Em 2012, havia 23,3 milhões motociclistas no Brasil.

O dado é da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), em destaque no Dia do Motociclista, comemorado nesta quarta-feira (27 de julho).

