Eleitor que não participou do 1º turno pode votar neste domingo

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições municipais deste ano poderá registrar voto para prefeito no próximo domingo (29). Isso porque a Justiça Eleitoral considera cada fase do pleito uma etapa distinta.



Quem não comparecer às urnas deve justificar ausência por meio do aplicativo e-Título até 14 de janeiro (1º turno) e 28 de janeiro (2º turno). Caso perca o prazo, o eleitor deverá pagar multa de R$ 3,50. Se não tiver smartphone ou acesso à internet, poderá apresentar justificativa em qualquer seção eleitoral.



O eleitor que não cumprir esse processo ficará em débito com a Justiça Eleitoral e impedido de prestar concurso público, tirar ou renovar passaporte, receber salários ou provento de cargo público, entre outras.