Eleições: Para 2º turno, Bolsonaro pretende focar nas realizações

O candidato à reeleição à Presidência da República, Jair Bolsonaro, disse hoje (7) que pretende focar, no segundo turno, nas realizações de primeiro mandato. Ele disse que buscará apoio do eleitor nordestino mostrando os investimentos sociais e de infraestrutura feitos na região nos últimos quase quatro anos. Bolsonaro conversou com jornalistas no Palácio da Alvorada, após receber em visita o jornalista José Luiz Datena.

Bolsonaro lembrou da inauguração da transposição das águas do Rio São Francisco, que levou água para as regiões mais áridas do Nordeste, como um benefício importante para os estados nordestinos.

O presidente também fez questão de comentar com os jornalistas que o país atravessa uma boa fase econômica, com índices positivos, incluindo queda no desemprego e alta do Produto Interno Bruto (PIB).

“O Brasil está voando na economia. Desemprego, lá pra baixo. PIB, lá pra cima. O Brasil já voltou ao período melhor que o pré-pandemia. Muitas vezes a pessoa quer mudar. Cuidado. Que as mudanças, às vezes, podem ser para a pior”, disse.