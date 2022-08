Eleições 2022: termina hoje prazo para registro de candidatos

Termina nesta segunda-feira (15) o prazo do registro de candidatos que irão disputar aos cargos nas eleições deste ano. O primeiro turno está marcado para 2 de outubro e o segundo turno no dia 30 de outubro para governador e presidente.

O registro pode ser feito das 8h, pela internet, ou às 19hs, se a entrega de mídias com a documentação necessária for feita diretamente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – se a candidatura for para presidente e vice – ou nos Tribunal Regionais Eleitorais (TREs) para os demais cargos.

Até o momento, foram registrados 10 candidaturas à Presidência da República, com os respectivos vices. Para governador, até o momento há 131 candidatos, espalhados por todas as unidades da federação. No caso de senador, 142 se registraram.