'Ele se acha espertão, mas não é', avalia Ricardo sobre Nicácio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O queridômetro mexeu com os ânimos na casa do BBB 23 (Globo). Fred Nicácio não gostou do emoji de planta que recebeu neste domingo (9) e suspeita que tenha sido Ricardo quem deu.

Para o médico, o Líder escolheu o emoji como reprovação por ele elogiar a atitude de Cezar Black (de tentar puxar Ricardo para o Paredão no Castigo do Monstro). Em diversas vezes, Fred disse que foi um ato corajoso de Black. Ele desabafou sobre isso com Domitila pela manhã.

"Eu tô fazendo uma retrospectiva. A única coisa que pode ter deixado ele sentindo é esse meu posicionamento quanto a essa decisão do Black, que é verdade. Doa a quem doer, é uma verdade. É um ato de muita coragem e ele não foi nada incoerente. Ele queria chamar para o Paredão quem vai indicá-lo", analisou Fred.

Alface, por sua vez, ouviu a conversa escondido nas escadas do Quarto do Líder e desabafou com Sarah.

"Ele é muito liso. Ele acha que ele espertão e ele não é. Eu estou reparando ele há muitos dias e ele também não estava me dando coração. Ai recebeu uma planta agora e disse que eu estou muito desestabilizado? Preciso lembrar ele que eu to aqui há 80 e poucos dias", disse.

A conversa seguiu e Alface disse que Fred "não dá ponto sem nó", e que ele está diferente, falando com mais calma, mais pausadamente para atacar seus adversários. Sarah não concordou com o affair e os dois discutiram sobre o tema.

Para Alface, Fred Nicácio é uma planta e que não está entregando um bom jogo após a repescagem.

"Perguntei pra ele no quarto: 'Você gastou 1 minuto pra falar coisa da Amanda de lá atrás, da primeira semana do programa' e ele 'fica tranquilo, tenho muito mais coisas pra jogar e vou jogar aos poucos", lembrou Alface que disse que o médico seguiu falando a mesma coisa na semana seguinte.

"Esse comportamento pra mim é planta. Aí veio falar que tá achando que é porque veio defender o Black? Que foi um comportamento corajoso, excepcional, bosta nenhuma! Extremamente corajoso e honrável, mas quando dei o Monstro pro Black, [eu] era covarde, maldoso, né?", finalizou