Eduardo Cunha volta às redes sociais após ter prisão revogada

De acordo com o UOL, Cunha foi preso em 2016 em um dos desdobramentos da Operação Lava Jato. No entanto, devido à pandemia da Covid-19, em março do ano passado, ele e passou a cumprir prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica, por ser considerado do grupo de risco.

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, voltou às redes sociais, neste domingo (09), após ter a prisão domiciliar revogada por decisão do desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.