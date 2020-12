Eduardo Bolsonaro posta foto com arma de fogo no Palácio do Planalto

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) publicou uma foto em suas redes sociais, nesta quinta-feira (03), em que aparece com uma arma de fogo na cintura, ao lado dos irmãos e do presidente Bolsonaro, no gabinete presidencial. Ele era escrivão da Polícia Federal e é defensor da posse e porte de armas de fogo​ no Brasil.

De acordo com a Folha de São Paulo, o porte de armas no Palácio do Planalto é feito apenas por seguranças da Presidência da República. Uma norma que regulamenta o uso de armas nas instalações presidenciais estabelece que "é proibido o porte, transporte, guarda ou manuseio de qualquer tipo de arma de fogo" por parte de "qualquer acessante", exceto os agentes públicos da Secretaria de Segurança Presidencial.

Não é a primeira vez que Eduardo divulga fotografia armado. No ano passado, ele também carregava uma pistola em visita ao pai, que se recuperava de cirurgia em um hospital da capital paulista.