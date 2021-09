Eduardo Bolsonaro critica Google por homenagear centenário de Paulo Freire

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) criticou o Google neste domingo (19) por homenagear o centenário de Paulo Freire, Patrono da Educação Brasileira.

“ONG entra na justiça por razão ideológica; juíza dá razão à ONG, jornal enaltece a causa; Google a apóia. Olhe quantos atores ideológicos envolvidos, cientes ou não que servem a uma ideologia, e perceba o qnto temos q caminhar. N estranhe se o próximo Google for c/ cara do Lula”, escreveu o filho do presidente em referência à decisão da Justiça que proibiu a União de atentar contra a dignidade do educador.

De acordo com o UOL, a Justiça Federal do Rio de Janeiro acolheu a argumentação do Movimento Nacional de Direitos Humanos (a ONG referida por Eduardo) de que o governo federal trabalha para desqualificar “Paulo Freire, educador e filósofo brasileiro, com falas ofensivas e em contraposição ao pedagogo ser Patrono da Educação brasileiro”.