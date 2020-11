Edmilson Rodrigues é eleito prefeito de Belém

Com 51,76% dos votos, o deputado estadual Edmilson Rodrigues, do PSOL, foi eleito prefeito de Belém, no Pará. Até o momento 98,58 das urnas foram apuradas.

Edmilson derrotou o delegado Everaldo Eguchi, do Patriota, apoiado por Jair Bolsonaro. Ele tinha 48,24 dos votos válidos.