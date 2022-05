Eclipse total da lua acontece neste domingo e será visto em todo o Brasil

O Sol, a Terra e Lua irão se alinhar e a Lua vai passar na sombra da Terra. O fenômeno chamado de “Lua de Sangue” será o primeiro e único eclipse total da lua em 2022. O próximo eclipse lunar visível do Brasil será no dia 14 de março de 2025.

Por volta das 1h11 da manhã (horário de Brasília) a sombra irá cobrir o disco lunar, fazendo com que a lua fique avermelhada. O evento deve terminar por volta das 02h de segunda. De acordo com a Nasa, “um ambiente escuro longe de luzes brilhantes contribui para as melhores condições de visualização”.

