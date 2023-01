É o Tchan, Monobloco e mais: veja atrações da festa de Carnaval no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estão pensando que acabou? Pois acabou nada! Os brothers do BBB 23 (Globo) mal sabem, mas a folia pré-Carnaval ainda não acabou.

Depois da primeira festa da edição ter contado com a participação de Anitta com um trio elétrico, os participantes terão outra festa nesta sexta-feira (20).

A nova comemoração contará com três atrações que são a cara do Carnaval: É o Tchan, Monobloco e Saulo Fernandes. Cada um fará uma apresentação separada e depois se juntarão para animar os brothers no clima da folia e fazer com que eles curtam muito na pista de dança, que será toda colorida.

Além das atrações, os participantes vão se sentir numa grande micareta usando abadás customizados, e terão um grande painel de LED que reage à aproximação e ao toque para adicionar mais camadas à diversão. A decoração também fará com que os brothers e sisters entrem no clima carnavalesco com confetes, serpentinas, fitinhas do Bonfim, chapéus de frevo e outros itens clássicos da festa.