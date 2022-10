Durante às eleições 352 foram presas em todo país

Durante o primeiro turno das Eleições 2022, Minas Gerais foi o estado que teve o maior número de ocorrências ligadas ao pleito. Os municípios mineiros registraram um total de 230 crimes eleitorais — muito à frente do Paraná, que apareceu em segundo lugar com 131 ocorrências, e de Pernambuco, com 113.

Com isso, Minas Gerais encerrou o domingo com 43 pessoas presas durante as eleições. O Amazonas registrou 39 prisões e o Pará, 32.

Ao todo, 352 foram presas em todo o país.

Os números foram divulgados pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública. De acordo com a pasta, o crime eleitoral mais comum flagrado pelos agentes foi a boca de urna, com 456 ocorrências. Também foram registrados 95 casos de compra de votos ou corrupção eleitoral, além de 80 tentativas de violação de sigilo do voto, e 57 casos de transporte ilegal de eleitores.

Cerca de 500 mil agentes de segurança pública foram mobilizados para atuar no domingo de eleições. A operação em todo o país utilizou 70 mil viaturas, 3 aeronaves e 9 embarcações.

Os agentes apreenderam 13 armas de fogo e mais de R$137 mil.