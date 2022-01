Durante compras, empilhadeira esmaga pé de cliente e dedão é amputado

Uma cliente de 50 anos perdeu o dedão do pé após uma empilhadeira passar por cima dele, enquanto ela fazia compras em uma unidade do Assaí Atacadista, na Avenida Itavuru, em Sorocaba (SP). O caso aconteceu no dia 23 do mês passado.

De acordo com a vítima do acidente, ela estava sozinha fazendo compras quando entrou no corredor do atacadista, que não tinha a faixa de isolamento. Em certo momento, ela foi surpreendida ao ter o pé esmagado pela empilhadeira.

Na versão do operador da máquina, ele conta que aguardava os clientes passarem pelo corredor, que foi o momento em que a mulher teria colocado o pé embaixo da máquina, e ao tentar se afastar dela acabou a atingindo.

A perícia chegou a ser acionada, porém, quando a equipe chegou no local a área já havia sido lavada. A mulher foi socorrida pelo Samu na companhia de um funcionário do atacadista. A empresa garantiu que deu todo o suporte necessário à vítima.

Após a mulher rejeitar um acordo oferecido pelo supermercado, o advogado da mulher, Anselmo Bastos, afirmou que irá entrar com uma ação contra o atacadista. A vítima atualmente se recupera em casa após tratamento em um hospital particular.