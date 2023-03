Dupla completa tempo caminhando equivalente a ir de SP a Santos a pé

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ricardo e Aline estão há mais de 16 horas e 30 minutos caminhando na Prova do Líder do BBB 23 (Globo). Os dois são os últimos na disputa e decidem quem liderará a casa nesta semana.

Com inúmeros sinais de cansaço, a dupla já atingiu uma série de conquistas. Entre elas, caminhar uma distância equivalente a uma viagem a pé entre os municípios de São Paulo e Santos, no litoral sul paulista.

Segundo o Google Maps, uma caminhada saindo da Praça da Sé, marco zero da capital, até o bairro do Campo Grande, no centro geográfico da região santista, levaria cerca de 16 horas e 28 minutos, pegando estradas mais seguras para pessoas em busca de uma aventura a pé, como a rodovia Caminho do Mar, em um trajeto de mais de 80 km.

Também é o equivalente a ir da Praça do Expedicionário, no centro geográfico do Rio de Janeiro, até Itaguaí, municípios com distâncias semelhantes às cidades paulistas.

Marvvila foi a primeira eliminada, e Amanda foi eliminada logo em seguida. Larissa desistiu após 4 horas de Prova, após sentir dos nos pés. Domitila também sentiu dores, e saiu após mais de 8h na dinâmica. Sarah deixou a disputa ao afirmar que chegou em seu limite e Bruna sentiu dores no joelho direito, que é operado, e no esquerdo.

A cantora se enrolou ao trocar as mãos e acabou deixando o botão -que precisa ficar acionado- sem estar apertado.

Já Amanda, não apertou o botão a tempo antes da prova recomeçar após a saída de Marvvila.

Larissa deixou a disputa após quase 5 horas, alegando dores na virilha e nos pés.

Domitila saiu após 8h na Prova, chorando de dor nos joelhos.

Sarah também reclamou de dores e disse que chegou no seu limite.

Bruna desistiu da disputa, sendo a sexta a deixar a prova por dor nos joelhos.

Fred Nicácio soltou o botão e foi sétimo eliminado da prova.

Cezar Black desistiu após quase 16 horas.