Duas pessoas ganham R$ 49 mil ao acertarem a quina

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Duas apostas feitas em Pernambuco acertaram os números do sorteio da quina sorteados no sábado (5). No caso da Mega-Sena, ninguém acertou as seis dezenas, acumulando o prêmio principal que pode chegar a R$ 75 milhões.

Um dos apostadores que acertou a quina é de Limoeiro (cidade do Agreste pernambucano), ou outro, do Recife. Cada um deles vai levar um prêmio de R$ 49.036,67. Os números sorteados foram 06 - 17 - 29 - 35 - 45 - 48.

É possível apostar na loteria virtual ou presencialmente, através do site da Caixa ou nas casas lotéricas até às 19h do dia de cada sorteio.

Além disso, para registrar a aposta é necessário ser maior de idade, fazer um cadastro e preencher o número do cartão de crédito do apostador.