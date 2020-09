Duas pessoas acertam na Mega-Sena e faturam mais de R$ 47 milhões cada

Manaus/AM - Um apostador de Campinas, em São Paulo, e outro que fez seu jogo pela internet são os mais novos milionários do país. Eles acertaram as seis dezenas do concurso desse sábado (5) e vão levar para casa R$ 47.160.446,98 cada um.

O próximo sorteio terá o valor de R$ 2,5 milhões e está marcado para a próxima quarta-feira (9). E teve sorte grande para quem decidiu apostar pela quina também. Nesta modalidade 166 pessoas acertaram os números e devem receber R$ 39.028,74.

Na quadra 8.642 apostas bateram a meta e casa uma delas vai receber R$ 1.070,97.