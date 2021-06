Dr. Jairinho é indiciado novamente pela polícia por agredir outro enteado

O vereador Dr. Jairinho, réu pela morte do menino Henry Borel, foi indiciado novamente pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav-RJ) por tortura majorada — desta vez, no inquérito sobre agressões contra Enzo, filho da então amante Débora Melo Saraiva. Ela foi indiciada por omissão.

De acordo com a polícia, Dr. Jairinho e Débora começaram a se relacionar no final de 2014 e ficaram juntos 6 anos. Segundo as investigações, na época das agressões contra Enzo, em 2016, o menino tinha 3 anos

O delegado Adriano França explicou ao G1 que Enzo e a irmã foram ouvidos por policiais especializados, que conseguiram “ativar algumas memórias”.

Com base nos depoimentos de Enzo, a polícia descobriu que um “acidente automobilístico” foi a desculpa dada por Jairinho e Débora para um episódio de agressão — do qual o menino saiu com o braço quebrado.

Nos documentos enviados à polícia pelo Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, há relatos de uma psicóloga de que Enzo não queria entrar no carro em que se acidentou.

No prontuário, além da fratura, também constavam hematomas nas bochechas e assaduras nos glúteos, “comprovando que a criança foi vítima de um algoz implacável”, segundo a polícia.