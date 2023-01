Dose de reforço em crianças a partir de 5 anos previne casos graves da Covid, diz Ministério da Saúde

As novas doses começaram a chegar no país em dezembro e, segundo cronograma da Pfizer, serão aproximadamente 36,3 milhões de unidades entregues até o fim de janeiro.

O reforço deve ser feito com o imunizante da Pfizer tanto para aqueles que receberam as duas doses, como também para os que receberam as aplicações da CoronaVac. A terceira dose pode ser aplicada em menos quatro meses após a segunda.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.