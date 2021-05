Doria anuncia que vai se vacinar nesta sexta contra Covid-19

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou no twitter, nesta quinta-feira (06) que será vacinado amanhã contra a covid-19. Ele tem 63 anos e foi questionado pela demora da própria imunização, isso porque o prefeito poderia ter recebido a primeira dose do imunizante no dia 29.

