Dono de tirolesa onde turista despencou e morreu é indiciado por homicídio

A Polícia Civil informou que as investigações sobre o caso foram encerradas e o provimento policial foi remetido ao poder Judiciário em novembro, resultando no indiciamento do homem de 35 anos, que não teve a identidade revelada.

O acidente aconteceu no dia 10 de outubro deste ano quando Sergio desceu na tirolesa. O homem chegou a filmar o momento em que sofreu a queda. A esposa dele também estava filmando o marido momentos após descer no equipamento.

