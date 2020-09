Dono de conversível que se envolveu em barraco no Leblon presta queixa

Manaus/AM - Wilton Vacari Filho, o motorista do carro conversível que se envolveu em uma confusão no Leblon, registrou nessa quarta-feira (30), uma boletim de ocorrência por injúria e difamação contra mulher que o xingou e atirou uma garrafa contra a amiga dele Sheila Gmack.

Segundo Renan Canto, o advogado dele, Aline Araújo o chamou de drogado durante a briga e o acusou de estar pagando garotas de programa (se referindo à Sheila e Priscila Dornelles que estavam no veículo). O homem afirma que a divulgação do episódio veio à tona meio de vídeos, trouxe uma série de problemas para ele, inclusive no trabalho e em casa.

Ele quer a punição da mulher e garante que vai seguir com o processo até o fim. O advogado informou ainda que orientou Sheila e Priscila a também apresentarem queixa, sobretudo Sheila que foi agredida por Aline com uma garrafa. A moça ainda teve a parte de cima do bíquini arrancado pelo namorado da agressora.

Renan disse ainda que Sheila e Priscila garantiram que vai formalizar a queixa.