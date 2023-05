Dono de clube de tiro é executado a tiros de fuzil ao parar em semáforo

No carro da vítima foram encontradas armas e munições de grosso calibre, além de R$ 8 mil em espécie. A polícia trabalha com a linha de investigação de execução, já que nada foi levado.

Ao parar no semáforo, ele foi surpreendido por um homem armado com fuzil que efetuou dois tiros no peito dele. Antônio morreu na hora, enquanto o assassino fugiu sem ser reconhecido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.