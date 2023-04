Dona Flor? Influenciadora vive relação com dois maridos em Fortaleza

Lary tem uma relação estável de quase 8 anos com ítalo, 25. A história do trio iniciou após a proposta do marido para abrir o relacionamento foi aí que chegou João Victor, 18 anos.

Uma influenciadora vem chamando bastante atenção por viver com dois maridos em Fortaleza. Há cerca de um ano, Larissa conhecida como Lary Ingrid de 27 anos, entrou em acordo com o companheiro para manterem um trisal. "Não tenho mais depressão, não tenho mais tempo para ter depressão. São maridos", disse ela em entrevista à TV Verdes Mares.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.