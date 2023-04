Dona de casa entra em pânico ao encontrar cobra em máquina de lavar

A dona da casa encontrou Jibóia escondida dentro de uma máquina de lavar roupas no quintal da residência. Segundo o Corpo de Bombeiros, a frente da casa ainda está tomada pelas águas do rio.

Uma cobra de 1,5 metro foi encontrada dentro de uma máquina de lavar no bairro Aeroporto Velho, uma das áreas atingidas pela enchente do Rio Acre, em Rio Branco. A dona da casa ficou em pânico.

