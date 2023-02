Domitila retorna para a casa do BBB após passar por atendimento médico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Domitila, que machucou o pé na Prova do Líder, retornou para a casa do BBB 23 minutos após o fim do programa ao vivo.

Os brothers receberam um comunicado da produção avisando que a modelo estava no confessionário. Fred Nicácio, Key Alves, Tina, Cara de Sapato e Gustavo ajudaram a sister a ir para o quarto.

Domitila confirmou que passou por um médico, mas não quis contar detalhes aos colegas.

Domitila: "Eu não posso falar muito sobre o que acontece no além"

Domitila: "É muito doido, esse negócio do além. Do nada eu estava de volta no confessionário. Não sabia se ia voltar hoje ou amanhã"

No papo, a modelo ainda afirmou que continuará os cuidados médicos na sexta-feira.

Domitila: "Me deram tudo o que eu precisava e disseram que amanhã a gente continua [o atendimento]. Eles foram muito rápidos"

Domitila: "Me disseram que tenho que colocar muito gelo, porque ainda não precisa fazer raio x"