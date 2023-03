Domitila explica fala sobre direct de Larissa no 'BBB 23' e diz que não viu 'empoderamento'

Domitila: E quando as meninas vieram falando pra mim, elas tinham interpretado pela fala do Fred como eu tivesse vulgarizado a Larissa. E se elas interpretaram assim, tudo bem. Mas eu tenho certeza que tem muita mulher lá fora que entende o meu lado.

A fala ocorreu com Fred Desimpedidos, no Quarto Branco. Domitila disse querer tirar a personal trainer do jogo para que ela visse suas mensagens do Instagram cheias de pretendentes. A ativista depois atribuiu duas intenções à declaração: fazer "terror psicológico" com Fred, e "empoderar" Larissa.

