Domitila e MC Guimê se aliam em próximo Paredão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Domitila Barros e MC Guimê conversaram na tarde desta quinta-feira (9) para se juntarem em próximo Paredão do BBB 23 (Globo).

Os brothers se resolveram em relação ao jogo e chegaram a um acordo para não se votarem, por enquanto.

DOMITILA: "Os dois ganhando sem precisar ser traíra porque eu continuo jogando com meu grupo e meus valores e você com o seu. Agora se gente se identifica e cria um relacionamento, é até mais fácil estar levando isso para o grupo de 'Ei, essa pessoa não'. Eu acho que isso seria a curto prazo uma coisa legal"

MC GUIMÊ: "Eu acho da hora. Acho uma visão, além de ser inteligente, foi em cima de uma conexão que a gente teve natural e, de fato, foi aquilo que eu te falei há uns dois ou três dias de você não ser minha opção de voto ainda. Sinto que isso também teve um pouco de poder de conversa e novos caminhos. Eu acho que a curto prazo é maravilhoso. Acho que isso é muito bom para os dois, de certa forma, ainda mais nessa primeira e segunda semana e tô fechado nessa visão. Pode confiar em mim. Aquilo que eu te falei sobre os aliados, deixei bem claro que temos possibilidade de jogarmos juntos, mas hoje não vejo vontade de jogar com seus aliados. Acho importante a gente visualizar daqui 7 ou 10 dias que esses grupos se tornarão mini grupos porque, tanto no meu quanto no seu, já tem pessoas que não querem mais"

DOMITILA: "Eu acredito que eu me livrando do Paredão nessas duas semanas e você também é muito suave. Então essa semana, eu posso dizer que já fechei com você"