Domitila diz ter visto nome do filho de brother em carro do Quarto Branco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após admitir estratégia para Fred Desimpedidos para tentar desestabilizá-lo da dinâmica do Quarto Branco no BBB 23 (Globo), Domitila revelou para o brother ter visto o nome do seu filho, Cris, escrito no cinto de segurança do carro.

"O que eu vi aqui foi o nome do seu filho", contou a sister.

"Eu vi também, isso que me deu forças. Agora que não saiu daqui jamais", respondeu Fred.

A sister ainda questionou a data que o jornalista terminou o relacionamento com a mãe da criança, Bianca Andrade.

"Em janeiro de 2023 foi o mês que vocês se separaram pela primeira vez, não foi?", questionou. Fred apenas assentiu com a cabeça.

"É demais ver o dia 1/23 com o nome Cris aqui é uma coisa que calou a minha boca. Então isso vai deixar você aqui mesmo com suas necessidades fisiológicas. Espero que você esteja contando os negocinhos que aparecem, porque eu só vou sair aqui no fim da prova", prosseguiu Domitila.

A ativista social continuou observando os cintos de segurança e comentou com o brother:

"Sera que tem o nome Cris em todos os cintos de segurança ou só nesses dois?", questionou. "Também estava pensando isso", afirmou Fred. Eles olharam os objetos e o brother confirmou: "É, tem em todos Fred Desimpedidos".