Domitila avalia relação com sisters no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Domitila foi a 16ª eliminada do BBB 23 (Globo) e participou do Café com o Eliminado, do Mais Você. No programa, a Miss avaliou sua trajetória no reality e suas conquistas pessoais.

'VOCÊ É FARINHA'

No programa, a Miss explicou a origem da frase famosa da "farinha", que disse a Fred Nicácio em uma ocasião.

Por ser eclética, a sister se apelidou de farinha por poder ser várias coisas. "Me deixe ser pão, massa", pediu.

'ESSA É PRAS MINAS...'

A famosa também contou sobre a parceria na música "Girl With Those Curls" com o rapper Teeyno. Ao Gshow, sua mãe, Roberta Barros, já tinha detalhado sobre a canção.

CONCURSO DE MISS

Domitila se emocionou ao tratar sobre o concurso de Miss Alemanha. "Nunca imaginei viver um conto de fadas desse, foi esse concurso que abriu portas para viver o sonho do Big Brother", destacou em meio às lágrimas.

POR QUE ESCOLHEU O BBB 23?

A famosa apontou qual era seu objetivo no BBB 23: "Desde pequena, sempre gostei de atuar, modelar, palco. Meu sonho sempre foi trabalhar na Globo. Sempre sonhei de deixar minha marquinha na minha terra. O BBB sempre foi de vidas reais".

Apoio de Juliette e Gil do Vigor. A Miss agradeceu o suporte dado pelos ex-BBBs e ressaltou que se inspirou neles.

'NÃO É GRANDE JOGADORA'

O Mais Você exibiu um trecho em que Ricardo Alface e Sarah afirmavam que Domitila não era uma grande jogadora. Mesmo assim, a Miss apontou que continuará torcendo por Ricardo.

SENSITIVA

Ao ver um vídeo sobre Aline Wirley e Bruna criticando suas atitudes, a ex-sister reforçou que é sensitiva e imaginava isso da dupla do Quarto Deserto.

"Se não me fala na minha cara, vai vir em sonho ou pelo vento. Quando me chamavam de biscoiteira... Vim para o Big Brother para me mostrar mesmo. Eu incomodei muita gente, fazia parte incomodar. A gente não se gosta e está tudo bem", destacou.

DISCÓRDIA NO MAIS VOCÊ

Domitila participou da Discórdia do programa e definiu quais participantes se encaixavam em cada pergunta:

- Quem deveria ter saído do jogo: Aline -por achar que não movimenta o game;

- Qual brother te decepcionou mais: Fred Bruno -avaliando pelo jogo, achou que foi difícil de se conectar com ele;

- Quem traria de volta para o jogo: Eu mesma -Domitila escolheu que ela deveria voltar para o BBB 23.

NAMORADO ALEMÃO

No Mais Você, exibiram ainda o namorado alemão de Domitila. A Miss contou que os dois namoram há sete anos e precisam juntar dinheiro para se casar no futuro.